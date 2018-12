‘Begin van erkenning voor ‘moffenmeiden’

Man grist peuter (2) mee, omstanders grijpen in

17:47 Omstanders konden vanmiddag in Haarlem voorkomen dat een man een tweejarig meisje ontvoerde. De verwarde man griste het meisje mee op een markt in de wijk Schalkwijk, omstanders en de politie konden de peuter even later bevrijden. De man zit vast voor verhoor. ,,Het is een bizarre actie.”