Beheersbare jaarwisseling? Bij ons leek het wel oorlog

De rest van het huis sliep nog, de hond stond al ongeduldig onderaan de trap te kwispelen. Naar buiten wilde hij op de eerste ochtend van dit nieuwe jaar en geef ’m eens ongelijk. Dus daar gingen we: de kou in. O nee, het was verdorie al 13 graden, en weggedoken in mijn veel te warme winterjas piekerde ik over de nieuwsberichten die ik in bed op mijn telefoon voorbij had zien komen.