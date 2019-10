Bekende boerenactivist na tractor-ravage: ‘Mijn vader pleegde zelfmoord om landbouwbeleid’

videoDe 30-jarige Arjen Schuiling, een van de bekendste boerenactivisten van Nederland, is weer op vrije voeten nadat hij maandag werd aangehouden voor betrokkenheid bij een levensgevaarlijk incident met een trekker in Groningen. Hij blijft verdacht van openlijke geweldpleging, maar houdt vol onschuldig te zijn. ,,Ik moest gewoon in Groningen zijn. Voor mezelf, de boeren en voor mijn vader.”

De akkerbouwer uit Tynaarlo zat maandag als bijrijder in een tractor die diverse hekken omver ramde en bijna een fietser omver reed. De activist, die bekendheid vergaarde als de man achter het grote Malieveldprotest, kende de bestuurder in kwestie niet. Ook voor de politie is zijn identiteit nog een raadsel. ,,Als de politie hem vindt, heeft hij heel wat uit te leggen, ben ik bang. Al heeft die jongen dit allemaal zeker niet gewild”, zegt Schuiling.



Hij is allerminst onder de indruk van zijn arrestatie en denkt dat zijn dagje politiebureau en het verhoor puur spierballentaal is van politie en justitie. ,,Ik ben met mijn kop op televisie geweest en ben met mijn volledige naam geciteerd in de landelijke kranten. Voor de politie was ik niet zo moeilijk te vinden. Sterker nog, ik heb ze na het incident zelf nog gebeld dat ze altijd langs konden komen.”

Zelfmoord vader

Na de verschijning van het massaal bekeken tractorfilmpje werd Schuiling bedolven onder de negatieve reacties. Veel mensen namen het hem kwalijk dat uitgerekend Schuiling, als een van de kartrekkers van het boerenprotest, met volle overtuiging deelnam aan een gevaarlijke actie. Dat onbegrip maakte later plaats voor lichte sympathie, toen eenmaal duidelijk was geworden dat zijn aanwezigheid in Groningen een bijzondere achtergrond had.

,,Het was maandag precies acht jaar geleden dat mijn vader zichzelf had opgehangen als gevolg van het landbouwbeleid”, vertelt hij. ,,Het was mijn morele plicht om in Groningen te zijn en om voor hem en voor andere boeren op te komen.” Maar, zo erkent hij ook, zijn levensverhaal is geen vrijbrief om dan maar achteloos gevaarlijke situaties te creëren. ,,Maar het wordt tijd dat we een keer niet politiek correct te werk gaan, maar duidelijk laten merken dat de maat voor de boeren vol is.”

Het trieste overlijden van zijn vader sterkt Schuiling om te strijden voor een ‘beter en toleranter’ landbouwbeleid. ,,Ik doe het ook deels voor hem. Mijn vader trok het echt allemaal niet meer”, verzucht Schuiling. ,,Hij was echt waanzinnig slim, had een mooi en groot bedrijf, maar hij kon het door de bureaucratie en de strenge regelgeving allemaal niet meer bijbenen. Den Haag heeft het hem onmogelijk gemaakt.”

Quote Het was mijn morele plicht om in Groningen te staan Arjen Schuiling, Boerenactivist

Strijden

In het meest ideale scenario zou Schuiling tot het bittere eind zijn doorgegaan, maar door de gebeurtenissen omtrent zijn persoon kiest de akkerbouwer nu even voor de luwte. ,,Ik blijf voorlopig maar even op de achtergrond. Ik ben vandaag ook bewust niet naar Den Haag gegaan. Dat is beter voor mij en voor de sector. Ik lig nu onder een vergrootglas en doe met mijn aanwezigheid de zaak eerder slecht dan goed. Maar strijden, dat zal ik altijd blijven doen. Voor mezelf, voor mijn vader en voor alle boeren in Nederland.”

De politie in Groningen neemt het incident met de trekker hoog op en is nog altijd bezig met onderzoek. Vandaag plaatste het onderzoeksteam een bericht met daarin een oproep voor twee fietsers die direct getuige waren van de dollemansrit. Op het moment dat de hekken aan de voorzijde van de Vismarkt omver werden gereden, fietsten zij vlakbij de neergekomen hekken. Een van de fietsers droeg een rugtas en moest stoppen voor een deel van het hek dat op straat terechtkwam.

Boos op leider

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen liet vandaag weten boos te zijn op een van de leiders van de boerendemonstratie. Volgens de burgervader heeft deze man boze boeren opgejut. ,,Dat kan absoluut niet. Hij moet zichzelf nog maar eens diep in de ogen kijken”, aldus de burgemeester vandaag tijdens een extra bijeenkomst van de gemeenteraad over de demonstratie. Het is niet duidelijk op wie hij precies doelt.

Het debat was aangevraagd door coalitiepartijen D66 en GroenLinks en oppositiepartij Partij voor de Dieren. De fracties vinden dat de veiligheid van Groningers ernstig in gevaar is gekomen doordat 800 ‘hele grote machines’ tussen de mensen hebben gereden. ,,Ook al waren er niet veel relschoppers, als die op een trekker zitten, vormen ze een exponentieel risico”, aldus GroenLinks. Het geweld in Groningen werd gisteren ook in de landelijke politiek scherp veroordeeld.

De burgemeester vindt dat de actie op de incidenten na ‘voortreffelijk’ is verlopen. ,,Onze inzet was escalatie voorkomen. Er was voldoende politie en ME achter de hand, maar zij zijn op advies van verkenners op straat onzichtbaar gebleven. We wilden geen beeld van de stad Groningen als vesting.” De politie heeft drie demonstranten aangehouden. De boer die hekken omver reed, is nog niet opgepakt. Schuiling riep hem op om zich te melden.

Zit jij in de knoop met jezelf en/of wil je praten over zelfdoding? Kijk dan op 113.nl of bel 0900-0113.

Enquete Poll Sta jij nog achter de boeren na het uit de hand gelopen protest van maandag? Ik stond achter het boerenprotest, maar nu niet meer

Ik stond achter het boerenprotest, en nu nog steeds

Ik stond niet achter het boerenprotest, en nu al hélemaal niet meer Sta jij nog achter de boeren na het uit de hand gelopen protest van maandag? Ik stond achter het boerenprotest, maar nu niet meer (17%)

Ik stond achter het boerenprotest, en nu nog steeds (67%)

Ik stond niet achter het boerenprotest, en nu al hélemaal niet meer (16%)