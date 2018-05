Bekende koe Hermien na maanden op stal dolblij in de wei

Het gaat hartstikke goed met de koe, vertelt oprichter en beheerder Bert Hollander. Hij liet Hermien én haar dierbare zusje zelf naar buiten. Dat kon pas vandaag omdat het weer eerder niet optimaal was. Bovendien was het gras in de wei niet hoog genoeg. ,,Dat is belangrijk, want Hermien blijft wel tot november buiten'', vertelt Hollander. Ook als het gaat vriezen? ,,Ja, elke dag de hele dag. Daar kunnen koeien prima tegen, dat is de natuur.''



Veel mensen waren volgens Hollander bang dat het nooit helemaal goed zou komen met Hermien. De maandenlange klopjacht op het dier zou haar doodsbang en agressief hebben gemaakt tegenover mensen. ,,Maar ik heb er nooit over in gezeten'', zegt Hollander.



,,We hebben hier veel moeilijkere koeien gehad'', gaat hij verder. ,,Ja, Hermien en haar zusje waren wel agressief. Maar ik kon Hermien na twee dagen al aanraken. Zusje was lastiger, die wilde van voren stoten en van achteren trappen. Maar als je ze op stal vast zet, kunnen ze weinig kanten op. En dan houdt zulk gedrag ook op.''