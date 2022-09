Bekende multimiljonair (32) scheurt met 250 km/u over de A28: ‘Nou, daar staan we dan op straat’

‘Giftige sfeer’ in BIJ1: ook nummer twee stapt uit partij Amsterdam

Carla Kabamba, nummer twee van de Amsterdamse afdeling van BIJ1, stapt na hoog opgelopen ruzies uit de partij. Ze splitst zich af en gaat solo verder in de gemeenteraad. Ze spreekt in Het Parool over intern racisme en een giftige sfeer en is kritisch op partijleider Sylvana Simons.

24 september