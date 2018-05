Meer dan een kwart, zeker duizend van de oorlogsmonumenten, zijn plaquettes, de vaak zilverkleurige bordjes die hangen in bijvoorbeeld kerken en stations. Er zijn ook veel beelden en sculpturen (minstens achthonderd) en gedenkstenen (minimaal 786). Gedenkbankjes zijn uitzonderlijker; daarvan zijn er 32 geteld in de database van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook herdenkingsbomen lijken weinig voor te komen; daarvan zijn er in heel Nederland zo’n vijftig.

Gedenkkapellen

In de keuze voor oorlogsmonumenten zijn regionale voorkeuren te zien. Gedenkkapellen zijn bijvoorbeeld bijna alleen maar in de overwegend katholieke provincies Limburg en Noord-Brabant te vinden. In Limburg worden ook veelvuldig plaquettes opgehangen: ruim 35 procent van alle oorlogsmonumenten in de zuidelijke provincie bestaan uit dit soort gedenkplaten. In Drenthe zijn ruim vier op de tien oorlogsmonumenten dan weer gedenkstenen en in Noord-Brabant en Noord-Holland maken beelden en sculpturen ruim een kwart uit van alle oorlogsmonumenten. Landelijk is dat een vijfde.