Bekijk hier waar je kunt schaatsen op natuurijs

Discussie over wilde dieren in de vrieskou laait weer op

13:18 Het is geen nieuw vraagstuk, maar actueel blijft hij wel: moeten we wilde dieren in grote natuurgebieden bijvoeren tijdens deze winterse periode of werkt die menselijke inmenging juist averechts? Rijkswaterstaat staat in elk geval lijnrecht tegenover verschillende actiegroepen, die zich onder meer via Facebook groeperen om voedsel en strobalen te droppen in natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen.