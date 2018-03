Belastingdienst en DigiD getroffen door DDoS-aanval

Verdachten vergismoord Djordy Latumahina ontkennen schieten

12:20 De twee mannen die door het OM in Amsterdam worden gezien als de schutters in de zaak van de 'vergismoord', Tony D. en Djurgen W., ontkennen elke betrokkenheid. Dat bleek tijdens de tweede dag van de behandeling van de dodelijke schietpartij op 8 oktober 2016 in een parkeergarage in Amsterdam-West, waarbij dj Djordy Latumahina werd gedood.