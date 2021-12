Belastingdienst krijgt boete van 2,75 miljoen euro voor toeslagenaffaire

De Belastingdienst heeft ‘jarenlang de (dubbele) nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag op onrechtmatige, discriminerende en daarmee onbehoorlijke wijze verwerkt’, aldus de toezichthouder. Dit zijn ‘ernstige overtredingen van de privacywet.’

,,Veel zaken lopen uitsluitend via de overheid. Daarin heb je als burger geen keuzevrijheid", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. ,,Juist daarom moet je er blind op kunnen vertrouwen dat dit netjes gebeurt. Dat de overheid niet onnodig informatie over jou opslaat en verwerkt. En dat discriminatie geen rol speelt in jouw contact met de overheid. Dat is bij de toeslagen vreselijk misgegaan, met alle gevolgen van dien. Natuurlijk kan deze boete dat niet ongedaan maken. Maar het is wel een belangrijke stap in een breder herstelproces.”

Onrechtmatig

Volgens de AP had de Belastingdienst de gegevens over de dubbele nationaliteit van Nederlanders al in januari 2014 moeten wissen. Toch bewaarde en gebruikte de Belastingdienst deze gegevens: in mei 2018 stond in totaal van nog 1,4 miljoen mensen de dubbele nationaliteit geregistreerd in systemen van de Belastingdienst.

Daarnaast ‘verwerkte de Belastingdienst de nationaliteit van aanvragers om georganiseerde fraude te bestrijden’ terwijl deze gegevens hiervoor niet noodzakelijk waren. ,,In alle gevallen – aanvragen beoordelen, fraude bestrijden en het risicosysteem - is de verwerking daarom onrechtmatig en dus verboden", schrijft AP.

Discriminerend

Door gegevens over nationaliteit onnodig op te nemen in allerlei systemen, handelde de Belastingdienst discriminerend, zegt de AP. Wolfsen spreekt over ‘een onrechtmatige verwerking met een algoritme’ die ‘het recht op non-discriminatie heeft geschonden’.

Hij benadrukt dat digitale toepassingen ‘inmiddels onmisbaar’ zijn, maar dat het daar ook flink mis kan gaan, met enorme gevolgen, ‘zoals in de toeslagenaffaire pijnlijk is gebleken’. ,,Daarom zal de AP blijven waarschuwen voor de serieuze gevaren van het verwerken van persoonsgegevens met algoritmes en AI.”

Dubbele nationaliteiten verwijderd

Naar aanleiding van het onderzoek van de AP is de Belastingdienst gestart met het opschonen van de interne systemen. In de zomer van 2020 waren de dubbele nationaliteiten van Nederlanders hier volledig uit verwijderd, meldt de AP.

De boete is opgelegd aan de Minister van Financiën, omdat hij verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens bij de Belastingdienst. De Belastingdienst kan nog in bezwaar gaan tegen de boete van de AP.