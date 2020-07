‘Belastingdienst profileerde ook bij aangifte inkomsten’

Groot onderzoek naar bevolkings­groei: forse toename migranten verwacht

0:06 Het aantal inwoners in Nederland met een migratieachtergrond neemt naar verwachting de komende jaren fors toe. Volgens prognoses groeit het aantal van 4,2 miljoen inwoners in 2020 naar tussen de 5,3 en 8,4 miljoen in 2050. Het laatstgenoemde cijfer is het meest verstrekkende van in totaal zeven scenario’s. Er wordt vooral een groei in het aantal arbeidsmigranten verwacht.