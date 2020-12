Belg heeft 1,2 miljoen in bestelauto; Fransman 164.000 euro in bagage

Politie en marechaussee hebben de afgelopen dagen twee geldsmokkelaars opgepakt. Een Belg had 1,2 miljoen euro in zijn auto verstopt, een Fransman wilde met 164.000 euro het vliegtuig in.

Agenten haalden de Belg met zijn bestelauto van de weg in Den Haag voor een controle. Omdat de agenten in burger waren, wilde de bestuurder de deur niet open doen. Een agent ging voor de auto staan om te voorkomen dat de man kon wegrijden, maar dat deed hij toch. De agenten zetten daarop de achtervolging in en konden hem later alsnog klemrijden. In de auto vonden ze een bigshopper met maar liefst 1,2 miljoen euro. De man zit vast en moet zich behalve voor witwassen ook bij de rechter verantwoorden voor poging doodslag op een agent.

Geen vakantiegeld

Afgelopen zondag werd ook al een 35-jarige Fransman op Schiphol betrapt met 164.000 euro in zijn bagage, maakte de marechaussee vandaag bekend. Vermoedelijk was dit geen vakantiegeld. De man is opgepakt voor witwassen.

De man viel door de mand tijdens bagagecontrole van de douane. Zij zagen tientallen bankbiljetten in kleding van hem en zijn vrouw. Omdat de man geen aannemelijke verklaring kon geven hoe hij aan zoveel contant geld kwam, is hij opgepakt. Ook is er na het verhoor een Maserati in beslag genomen.