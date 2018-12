Belgische politie maakt einde aan Gele Hesjes-blokkade snelweg Maastricht

De Gele Hesjes versperden zo’n 500 meter van de grensovergang bij Eijsden de rijbaan richting Nederland met diverse materialen. Volgens nieuwssite L1 ging het daarbij om zo'n 20 demonstranten. Op Twitter wordt gesproken van zo'n 70 ‘gele hesjes'. Zij hadden onder meer pallets en autobanden op het wegdek geplaatst en zouden deze in brand hebben gestoken.



Een brandende autoband zou door de politie met een waterkanon onschadelijk zijn gemaakt. Na middernacht, omstreeks 00.30 uur, maakte de Belgische politie samen met de ME een einde aan de wegversperring. Er werden meerdere demonstranten aangehouden, meldt een ooggetuige. Waarschijnlijk gaat het om drie Gele Hesjes.



Omdat het incident zich op Belgisch grondgebied afspeelde, had de Belgische politie de leiding. De Nederlandse politie ondersteunde de Belgische politie tijdelijk, maar de agenten keerden rond middernacht terug Nederland. De burgemeester van Luik ging ter plaatse met de demonstranten in gesprek.