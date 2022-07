Beluister hier alle afleveringen van de podcast ‘Biblebelt’

Heeft heupopera­tie bij kwetsbare oudere nog wel zin? ZGT-onderzoe­ker voorspelt kans op snel overlijden

ALMELO - Heeft het zin om kwetsbare ouderen te opereren aan een gebroken heup, wetend dat een groot deel snel erna overlijdt? ZGT-onderzoeker Wieke Nijmeijer heeft een methode ontwikkeld die dat kan voorspellen. Dat is van groot belang voor deze ouderen in de afweging wel of niet te opereren.

14:35