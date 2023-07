Bemanningslid rampschip stierf aan boord reddingboot, andere slachtoffers buiten levensgevaar

Dat meldt demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat woensdagavond laat in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Harbers worden de Waddeneilanden vooralsnog niet bedreigd door de brand. Als er brandstof zou gaan lekken uit het brandende vrachtschip dan zal dat zich naar het noorden verspreiden en niet richting de Waddeneilanden. Dat komt door ‘de huidige en voor de komende dagen voorziene wind- en golfrichting’, schrijft Harbers.

Woensdagavond meldde de Waddenvereniging dat er nog geen olie is gelekt uit het schip, de Fremantle Highway. Rijkswaterstaat is met een oliebestrijdingsvaartuig in de buurt om meteen te kunnen ingrijpen zodra dat wel het geval is. Het schip kan nog niet worden weggesleept omdat de brand aan boord nog niet uit is.

Aanvankelijk lag de Fremantle Highway dicht bij de vaargeul en bij een belangrijke gasleiding, schrijft Harbers. Het kon worden verplaatst en wordt nu met een noodsleepkabel op zijn plek gehouden.

De situatie op het brandende vrachtschip is onveranderd. Volgens de kustwacht woedt de brand nog altijd. Meerdere schepen met onder anderen bergingsspecialisten zijn in de buurt aanwezig. Later op de ochtend gaat er weer een vliegtuig van de kustwacht de lucht in om de Fremantle Highway in de gaten te houden.

De noodverbinding die is gemaakt om het schip in positie te houden is nog in stand. Voordat het schip kan worden verplaatst, moet eerst de temperatuur dalen. De brand kan volgens de kustwacht nog dagen of misschien zelfs weken duren.

Hulp uit Duitsland

De Duitse regering heeft inmiddels hulp aangeboden bij de bestrijding van de brand. ,,Op dit moment moeten de experts een bergingsplan maken. Duitsland zal alles ter beschikking stellen wat kan helpen”, schrijft de minister van Milieu Steffi Lemke donderdag op Twitter.

Duitsland is al van meet af aan betrokken bij de rampenbestrijding. De gespecialiseerde hulpverleners van het Duitse Havariekommando voeren woensdagochtend al uit en hebben geholpen bij het koelen van de Fremantle Highway. De minister zegt ‘in gedachten’ bij de hulpverleners te zijn die de brand moeten bestrijden.

Mercedes

Van de bijna 3000 auto’s aan boord van Fremantle Highway zijn er zo’n 300 van het Duitse automerk Mercedes-Benz, meldt persbureau Bloomberg. Van welke automakers de rest van de voertuigen aan boord zijn, is nog niet bekend. Volkswagen laat bijvoorbeeld weten daar nog niets over te kunnen zeggen en BMW zegt met rederij K Lines contact te hebben.

De situatie op de Fremantle Highway lijkt op die van de Felicity Ace die begin vorig jaar in de buurt van de Azoren in brand vloog. Dat schip was geladen met duizenden Volkswagens, Porsches, Audi’s, Bentley’s en Lamborghini’s en de brand was pas na dertien dagen geblust. Daarna zonk het schip deels.

Uit balans?

Volgens de kustwacht is het vooralsnog niet mogelijk om de brand in het schip te blussen omdat gevreesd wordt dat het schip door het bluswater uit balans raakt. Waar de Fremantle Highway naartoe wordt verplaatst als het vuur uit is, is nog niet duidelijk. Volgens de Waddenvereniging zal het in ieder geval gaan om een plek ten noorden van de noordelijke vaarroute, een van de twee internationale routes over zee tussen Duitsland en Nederland.

,,Ecologen van Rijkswaterstaat bepalen wat hiervoor de beste plek is”, laat de Waddenvereniging weten. De organisatie benadrukt dat nog niet helemaal duidelijk is wat er zal gebeuren als het schip eenmaal is verplaatst. ,,Hiervoor worden verschillende scenario’s bekeken.”

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt in een reactie dat het nog te vroeg is om iets te zeggen over waar het schip naartoe wordt verplaatst als het vuur gedoofd is. ,,De bedoeling is het schip naar een veilige plek te slepen, maar of dat richting het noorden is of naar een haven, dat is nog ongewis.” Dat zal ook de berger moeten bepalen, zegt de woordvoerder. ,,Wij kijken mee omdat we net als de berger natuur en milieu geen schade willen aandoen.”