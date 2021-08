Ben je gevlucht voor de taliban, krijg je hier te maken met een moderne reïncarnatie van de SS

Het protest in Harskamp, waar vooral tieners zich hard maakten tegen de komst van een noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen, ontaardde in een regelrechte nazibijeenkomst. Ik kan me voorstellen dat die kwalificatie hard overkomt, maar ik heb een uur beelden bekeken, op websites en in Facebookgroepen, en kwam daar toch echt teksten tegen als ‘white power’, ‘eigen volk eerst’ en ‘Auschwitz open for Blacks’.