Ben je je kale knikker zat? Zo gaat een haartransplantatie in z'n werk

in coronatijd Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan (met een drive thru)

17 oktober Over vier weken komt de Sint weer aan in Nederland, maar wat blijft er over van 's lands belangrijkste volksfeest met de huidige coronaregels? Mogen we nog wel ‘Zie ginds komt de stoomboot’ zingen, pepernoten strooien of de Goedheiligman thuis uitnodigen? Een rondgang langs gemeenten, scholen en sinterklaascentrales aan de hand van zijn eigen welkomstlied.