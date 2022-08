Bench met kittens achtergelaten op parkeerplaats Amsterdamse Bos

Met video Uniek: schildpad­je Sorte heeft twee koppen, maar kan 'gewoon' 150 jaar oud worden

Hij is uniek in ons land: schildpad Sorte. Of moet je zeggen: ze zijn uniek? De sporenschildpad heeft namelijk twee koppen en twee staartjes, in één schild. En de kans is best groot dat hij een lang leven voor de boeg heeft, ontdekte dierenarts Anton Fennema vanmiddag na een CT-scan.

