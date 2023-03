Bende zogenaamd hulpbehoevende bejaarden rooft met speciale rolstoel dure apparatuur uit winkels

De politie heeft twee mannen aangehouden die in de Mediamarkt in Assen met een rolstoel voor duizenden euro's aan iPads en laptops hebben gestolen. De rolstoel had een speciale lade onder het zitvlak, waardoor de twee onopvallend apparatuur konden meenemen. De verdachten zouden deel uitmaken van een grotere bende die in het hele land apparatuur heeft gestolen.

De mannen (57 en 66) zijn in Amersfoort aangehouden en vervolgens naar het politiebureau in Assen gebracht. Meerdere winkels hebben inmiddels melding gemaakt van diefstal. Over twee weken verschijnt het tweetal voor de rechter, meldt de politie Noord-Nederland.

Opvallende werkwijze

De verdachten zouden lid zijn van een bende die opvallend te werk gaat. Zo doen de dieven alsof ze hulpbehoevend zijn en trekken ze langs winkels in het hele land met een speciale rolstoel om dure apparatuur te stelen.



In de Mediamarkt in Assen werd de ene dief voortgeduwd door de andere en kon de rolstoel door de speciale uitrusting zonder dat het alarm afging de winkel weer uit worden geduwd. Ook hadden de dieven een oortje in waardoor zij van een ander bendelid konden horen waar de beveiliging zich bevond en waar de duurste apparatuur zou liggen.

Vluchtauto

Toen de mannen merkten dat de beveiliging het niet vertrouwde, vluchtten ze uit de Mediamarkt. Buiten stond een vluchtauto klaar. Ze leegden daarin de rolstoel met apparatuur en reden er vervolgens mee weg.

Er zijn meerdere aangiften gedaan, maar hoe groot de bende precies is en hoe lang ze al in het land bezig zijn, kan de politie Noord-Nederland niet vertellen. ,,Dat is nog in onderzoek’’, licht een woordvoerder toe.