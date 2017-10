Beperkt begin DNA-onderzoek zaak Nicky Verstappen

Ongeveer 1500 mannen worden uitgenodigd mee te werken aan een rechtstreeks DNA-onderzoek, waarin op vrijwillige basis wangslijmvlies wordt afgenomen voor een DNA-vergelijking met na de moord aangetroffen sporen.



Het team dat de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998 onderzoekt, heeft daarvoor circa 1500 mensen geselecteerd. Het gaat onder meer om mannen die voorkomen in het dossier en mensen van wie bekend is dat zij destijds op de Brunssummerheide kwamen, waar de jongen is vermoord. Een grootschaliger onderzoek is vooralsnog uitgesteld.