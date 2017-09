'Berenmutsenmeneer' verwezenlijkt droom verstandelijk beperkte Stijn

Berenmutsen. De 10-jarige Stijn Biesheuvel uit Heinenoord vindt ze prachtig. Al jaren is hij groot fan van Prinsjesdag, vooral ook omdat daar de opvallende hoofddeksels van de Garde Grenadiers te zien zijn. Maar dit jaar gaat voor Stijn het feestje niet door: hij krijgt de komende derde dinsdag van september geen vrij van school.



Dat vertelde hij in een brief aan de koning, geschreven door zijn moeder Eke Voorthuyzen. Stijn heeft het Williams Syndroom (een ontwikkelingsstoornis), adhd en autisme. Deze krant drukte de brief vorige week af.



Sergeant Marco Venema was geraakt door het verhaal en nodigde Stijn uit voor een bezoek aan het Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting Bedrijf (KPU) in Soesterberg. Daar liggen 4.000 uniformen en toebehoren in depot. Bovendien is de jongen zondag te gast bij de generale repetitie van Prinsjesdag.