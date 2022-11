Bergen confetti om Johannes-Harm heen, want hij versnippert Klimaatrapport: 'Boeit niemand meer’

Zoon Glennis Grace krijgt taakstraf en agressie­trai­ning

De 16-jarige zoon van Glennis Grace is vandaag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor het geweld in een Amsterdamse supermarkt in februari dit jaar. Daarnaast legt de kinderrechter hem een leerstraf op van 35 uur in de vorm van een training agressiecontrole, zoals ook door het Openbaar Ministerie was geëist.

13:49