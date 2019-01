Bergingsoperatie zeecontainers alsnog begonnen

De grote bergingsoperatie van de zeecontainers op de Noordzee die vorige week overboord zijn geslagen van de MSC Zoe, is begonnen. Twee schepen zijn vanavond vanuit IJmuiden uitgevaren richting de Eemsgeul, waar een container in de weg ligt voor de scheepvaart. Vanochtend werd de operatie nog uitgesteld.

,,Die container bij de Eemsgeul ligt in een gebied iets boven Rottumerplaat. We verwachten dat de twee schepen zaterdagmiddag rond het middaguur aankomen", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het is nog onduidelijk of de twee bergingsschepen ook echt aan bergen toekomen. ,,Het wordt slecht weer, we verwachten hoge golven. De weersomstandigheden en hoe de container erbij ligt, bepalen of er echt gewerkt kan worden.” Als de omstandigheden gunstig zijn, gaan de twee schepen proberen de container uit het water te krijgen, mogelijk met gebruik van spanbanden.

Als de twee schepen er in slagen de container te bergen, dan is het de bedoeling dat de twee schepen volgende week verder gaan met de bergingswerkzaamheden. ,,De planning is dat ze dan ergens boven Terschelling aan de slag gaan.” Naar verwachting komt morgen nog een bergingsschip aan in IJmuiden. Dat vertrok eerder vanuit Noorwegen en is nu aangekomen in Denemarken.

Het was de bedoeling dat de bergingsoperatie vanochtend zou beginnen. Maar dat werd uitgesteld omdat er nog apparatuur geïnstalleerd moest worden op een van de schepen. Dat is gebeurd. De operatie wordt uitgevoerd in opdracht van de rederij MSC.