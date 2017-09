Bernard Welten weg bij politie na commotie over riant salaris

Oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie Bernard Welten neemt ontslag bij de Nationale Politie. Dat bevestigt het Ministerie van Veiligheid van Justitie. Er ontstond vorig jaar commotie over het riante salaris van de politiemedewerker, dat hoger was dan wie dan ook bij de politie.

De man verdiende tijdens zijn tijd als hoofdcommissaris van de hoofdstad zo'n 255.000 euro per jaar. Dat bedrag bleef hij ontvangen toen hij in 2011 stopte, waarna hij als buitengewoon adviseur in functie bleef.

In een brief van het ministerie staat dat Welten begin 2016 is uitgenodigd door minister Stef Blok om zijn vergoeding te bespreken. Daar is overeengekomen om Welten vanaf 1 maart 2018 eervol ontslag aan te bieden. Dat is vier jaar voor zijn geplande pensioen en dat levert de politie zo'n 700.000 euro op, zo valt te lezen in de verklaring.

Hij blijft daarna nog wel drie jaar advieswerk doen voor de politie. Het gaat om drie dagen per maand.

Grootverdieners

Het aantal grootverdieners bij de politie groeit en groeit. Vorig jaar kregen 24 politiemedewerkers een salaris dat hoger was dan 179.000 euro, tegen zeven in 2015. 179.000 euro is het salaris van een minister. En het is ook meer dan de 148.000 euro die korpschef Erik Akerboom vorig jaar opstreek. Hij trad in maart 2016 aan als hoogste politiebaas. Welten spande de absolute kroon met zijn 255.000 euro per jaar.

De politietop liet eerder dit jaar weten niet blij te zijn met de vorstelijke salarissen. De korpsleiding houdt zich keurig aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), laat ze weten. Maar die wet geldt dan ook alleen voor leden van de korpsleiding.