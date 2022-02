Beschuit met muisjes! Bokito en Aya onverwacht ouders geworden

De geboorte van nieuwe gorilla’s wordt gereguleerd vanuit het Europese fokprogramma. Veel vrouwtjes krijgen dan ook anticonceptie, zo ook moeder Aya. Toch raakte Aya, eerder dan gepland, drachtig. ,,Voor de verzorgers was het ook een verrassing. Ze is van zichzelf al best een beetje fors en daardoor toont de dracht niet zo goed,” legt een woordvoerder van de dierentuin nog uit.

Het is nog niet bekend of het een mannetje of vrouwtje is. De moedergorilla houdt haar kleintje nog dicht tegen zich aan en laat weinig pottenkijkers toe. Zij maken het allebei wel goed. ‘Als alles goed blijft gaan, kunnen bezoekers in de loop van de dag of morgen al op kraamvisite’, schrijft de diergaarde.