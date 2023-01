Beschuit met muisjes! In dit ziekenhuis zijn dertien collega’s tegelijk zwanger: ‘Altijd wat te vieren’

Carolien (46) 'opgeslokt’ door gigantisch sinkhole in Rotterdam-Zuid: ‘Ik had wel dood kunnen zijn’

Carolien Boersma (46) kreeg vrijdagavond de schrik van haar leven. Nietsvermoedend liet zij haar hond uit op de Kromme Zandweg in Rotterdam-Charlois toen plotseling letterlijk de grond onder haar voeten wegzakte. Een zogeheten sinkhole slokte de Rotterdamse bijna helemaal op. Boersma is vooral blij dat ze haar avontuur nog kan na vertellen. ,,Dit was werkelijk zó bizar.’’

