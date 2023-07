Beschuit met muisjes komend weekend weer in de schappen

Ouders van pasgeboren baby’s moesten vanaf medio juni op zoek naar varianten op beschuit met muisjes, omdat de muisjes door leveringsproblemen in veel supermarkten niet verkrijgbaar waren. Kraft Heinz, het Amerikaanse moederbedrijf van De Ruijter, gaf eind juni al aan dat de fabriek in Utrecht weer op volle productiecapaciteit draaide. Toch bleef het even gissen naar wanneer de traditionele anijsbolletjes daadwerkelijk weer voorradig zouden zijn.

,,We hebben van de fabrikant begrepen dat alle muisjes gelukkig eind deze week weer worden geleverd’’, bevestigt een woordvoerder van supermarktketen Jumbo. ,,Dan kunnen ze rondom het weekend weer volop beschikbaar zijn in onze winkels. Fijn voor alle ouders die beschuit met muisjes willen trakteren.’’

Oranje muisjes

Het eten van beschuit met muisjes na de geboorte van een kind vindt zijn oorsprong in de negentiende eeuw, toen beschuit met suiker al een populaire lekkernij was. Op een gegeven moment werd de suiker vervangen door anijszaadjes. In 1938, toen prinses Beatrix werd geboren en de koninklijke familie van De Ruijter een blik met oranjegekleurde muisjes ontving, ontwikkelde de delicatesse zich al snel tot een geboortetraditie. De roze muisjes bestonden toen al even, de blauwe variant werd pas in 1994 geproduceerd. Voor pasgeboren jongens werden tot dan toe witte muisjes gebruikt.