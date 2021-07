Besmet met het coronavirus? Blijf dan uit de buurt van je huisdier, want zij kunnen het óók krijgen

Maar liefst 310 huisdieren zijn getest op het virus. Is dat gedaan via de klassieke pcr-test?

„Deels. We hebben de dieren getest met twee swaps; eentje achter in de keel, en een rectale swap, in de anus dus. Daarnaast is er bloed afgenomen om te kunnen zien of ze antistoffen in hun bloed hebben. We hebben geen neusswap gedaan, omdat dat heel lastig is bij dieren; vooral bij katten.”