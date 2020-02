Besmette Duitser zat in Boshotel Vlodrop

De man uit het Duitse dorp Langbroich was daar slechts twee dagen en werd ruim een week na zijn bezoek aan Limburg besmet met het om zich heen grijpende virus. Gisteravond werd bekend dat een 47-jarige man besmet is met het coronavirus. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Düsseldorf. Zijn vrouw ligt ook in het ziekenhuis. Het is nog niet bekend of zij ook besmet is.