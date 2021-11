Besmette radioloog werkt, tot ontsteltenis van collega’s, gewoon door omdat hij onmisbaar is

Journalist Tom Vennink werd Rusland uitgezet: ‘Ben slechts een pion in een veel groter spel’

Zes jaar lang schreef hij als correspondent van de Volkskrant over Rusland, maar nu is hij zelf een verhaal: Tom Vennink (31). Woensdag moest hij het land verlaten op last van de autoriteiten. Sindsdien zit hij thuis bij zijn ouders in Enschede. Naar de redenen van zijn uitzetting kan hij alleen maar gissen. „Ik ben slechts een pion een veel groter spel.”

5 november