Beste kickboksster ter wereld woont in klein anoniem appartementje: ‘Mijn kleine bubbel’

Ze heeft donkerbruin haar, een lichtgetinte huidskleur, blauwe ogen en is 1,63 meter lang. Ze heeft asperger en kampte vier jaar geleden na de dood van haar Haagse oma met een depressie. Ze is ook de wereldkampioen kickboksen die als professional al elf jaar tegenstanders knock-out slaat. Toch kan de Amerikaanse Tiffany van Soest, die Haagse wortels heeft, in haar huidige woonplaats Amsterdam redelijk anoniem over straat.



,,Hi sens (sensei, red.)’’, zegt de Amerikaanse ineens heel zachtjes en vol respect in haar iPhone. Aan de andere kant van de lijn bevindt zich haar Surinaamse coach Lucien Carbin (69). Hoe laat ze vanavond weer gaan trainen, vraagt hij zich af. ,,Welke tijd komt jou goed uit?’’ vraagt ze. ,,Ik pak mijn fiets en zie je straks.’’



Ze vindt hem de beste kickbokscoach ter wereld, beschrijft hem als een heel jonge geest, als een groot kind én als een legende. Een man die haar sinds 2019 enorm veel leerde over de vechtsport, maar haar nóg meer bijbracht over het leven. Toen de sportscholen tijdens de lockdowns gesloten waren, trainden ze zelfs in zijn woonkamer en tuin. ,,Hij heeft zó veel ervaring en wijsheid. Zijn energie, geest, zijn ogen en zijn advies. Daar heb ik veel steun aan.”