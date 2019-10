Bestuurder die inreed op mensen in Deventer opgepakt

De politie heeft de bestuurder van de auto die vanochtend in Deventer op een terras met bezoekers inreed aangehouden. Het gaat om een 37-jarige man uit Deventer. Hij wordt verdacht van het opzettelijk inrijden op mensen. Bij het incident in de binnenstad raakten vijf personen gewond.

Vanochtend rond 05:30 uur reed de verdachte met zijn Audi Q7 in op een groepje mensen bij de terrassen van kebabzaak Ayf en restaurant De Keizer in Deventer. Dit gebeurde na een ruzie, waar de bestuurder van de auto volgens de politie vermoedelijk ook een aandeel in had. Waar deze ruzie precies over ging, is niet duidelijk.

Nadat de man met zijn Audi op de groep was ingereden, ging hij er vandoor. Vijf mensen raakten gewond, maar waren allemaal aanspreekbaar. Vier van hen moesten met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht en één kon ter plekke aan zijn verwondingen worden behandeld. Hoe het nu met hen gaat, wil de politie om privacyredenen niet kwijt. De aanrijding leverde verder vooral een hoop schade op door terrasstoelen- en schotten die alle kanten op waren gevlogen. Ook was er veel glasschade. Vanwege het onderzoek was de plek een tijd afgesloten.

Verdere escalatie

In de loop van de ochtend liet de politie al weten dat er iemand was opgepakt die iets met de ruzie te maken had. Deze arrestatie vond direct na de aanrijding plaats. De bestuurder van de auto bleef echter lange tijd spoorloos. Informatie van getuigen leverde zijn mogelijke identiteit op en de politie deed via sociale media een oproep aan de bestuurder om zich te melden en zo “verdere escalatie” te voorkomen.

Tegen het eind van de ochtend kon hij elders in Nederland worden aangehouden, nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. Waar dat precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. De man zit vast voor verhoor. De politie kondigt aan nu verder onderzoek te gaan doen naar het motief van de verdachte. Getuigen wordt nog steeds opgeroepen zich te melden.