Beter slapen in de hitte? Stap onder warme douche

Voor de meeste mensen is het een groot feest: zomerse dagen, terwijl het pas mei is. Maar die plakkerige nachten zijn vreselijk. Waarom gaat het slapen toch zo moeizaam bij dit weer?

Het mag natuurlijk niet, tenzij je stratenmaker, Eskimo of landarbeider bent: klagen over het zomerse weer dat we deze week cadeau krijgen. Maar we doen het toch, heel even. Niet over die lome terrasavonden of fijne zwempartijen in slootjes en meren.

Nee, nee, nee, hier gaat het heel even over de donkere kant van de zomerdag: de zomernacht. Die eindeloze, plakkerige woelnachten, waardoor we zo moe aan een nieuwe dag vol terrasbezoeken, zwempartijen of avondvierdaagsewandelingen beginnen. Waarom hebben veel mensen toch zo'n last van slapeloosheid bij zomers weer?

Lage lichaamstemperatuur

Het antwoord is verrassend overzichtelijk, vertelt emeritus hoogleraar psychofysiologie van de Universiteit van Amsterdam, Gerard Kerkhof: ,,Een goede, diepe slaap bereiken gaat bij voorkeur samen met een verlaging van de lichaamstemperatuur. En als het bloedheet is op je slaapkamer heeft je lichaam veel moeite om af te koelen. En dus ook om het stadium van diepe slaap te bereiken.

Kwalitatief is de diepe slaap de belangrijkste fase in ons slaapritme, waarin ons lichaam fysiek en mentaal volop herstelt van de voorgaande dag. En hoe langer die 'waakperiode' heeft geduurd, des te langer duurt onze diepe slaap. Daarmee lossen we onze slaapschuld in, zo noemen we dat.''

Duffer

Dus wat gebeurt er als onze bezwete lijven nachten achtereen niet in diepe slaap komen, omdat ze niet genoeg afkoelen? Kerkhof: ,,Dan ontwaken we niet verkwikt en maken we meer fouten, op allerlei gebieden. We zijn duffer. Echt, de diepe slaap draagt de kernfunctie van slaap met zich mee. Het is onverstandig daarmee te sollen.''

Oké, duidelijk. Maar hoe gaan we in vredesnaam wél in diepe slaap komen, tijdens zo'n klamme zomernacht? Voor de meest voor de hand liggende tips hoef je geen slaapprofessor te zijn, grinnikt Kerkhof: hou je slaapkamer zo koel mogelijk. Zet 's avonds alle ramen open, overweeg de aanschaf van een airco. Fluisterstil, zodat het geluid van dit apparaat je niet uit je slaap houdt. Kerkhof: ,,Of een iets minder stille, misschien val je van het monotone geluid van die airco juist in een diepe slaap.''

Warm douchen

En, adviseert Kerkhof, stap voor het pitten onder een warme douche. Excuus professor, een koude douche zult u bedoelen en daarna, lekker fris en afgekoeld, dat zweetnest in. Nee dus, blijft Kerkhof serieus. ,,Met een warme douche zet je het thermoregulatiesysteem in werking en dat is wat je wilt om af te koelen. Daarmee zet je perifere vaten (de (slag)aders die net onder de huid liggen, red.) in werking en neemt je lichaamstemperatuur af.''