Bevalling inleiden met 41 weken lijkt veiliger bij eerste kind

De onderzoekers hebben gegevens geanalyseerd over 4561 bevallingen in Nederland en Zweden. De helft van de vrouwen zou bij 41 weken worden ingeleid, bij de andere helft zou een week langer worden gewacht, zoals gebruikelijk. Uiteindelijk werd de bevalling in de eerste groep bij 80 procent van de vrouwen bewust op gang gebracht, in de tweede groep bij 30 procent, de overige bevallingen kwamen spontaan op gang.

In de groep waarbij werd gewacht tot 42 weken, ging het in 1 procent van de gevallen mis: het kindje overleed of had ernstige gezondheidsschade. Bij de ‘inleidgroep’ was dit 0,4 procent. Bij nadere analyse bleek het gunstige effect van eerder inleiden alleen op te gaan voor vrouwen die voor het eerst een kind kregen. ,,Voor vrouwen die al een keer waren bevallen, was het aantal slechte uitkomsten voor het kind zo laag dat het niet mogelijk was om enig effect aan te tonen”, aldus Amsterdam UMC.

Afwachten

De onderzoekers pleiten ervoor om vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind goed erover te informeren dat de kans op problemen iets groter is als ze afwachten tot 42 weken. Ze vinden niet dat inleiden van de bevalling nu standaard moet worden na 41 weken.

Als vrouwen liever afwachten, is dat ook goed, zegt hoogleraar verloskunde Joris van der Post. Hij wijst erop dat de begeleiding door verloskundigen en gynaecologen goed is geregeld. Nader onderzoek moet duidelijk maken wie de hoogste risico’s loopt. ,,De meeste vrouwen bevallen van een gezond kind”, zegt Van der Post. ,,We willen nu nog graag onderzoeken hoe we de kinderen kunnen opsporen die na 41 weken een hoger risico lopen.”