Beveiligingsbedrijf ‘Big Jake’ loopt als een trein: ‘Wat anders dan beveiliging bij een concert’

Dam afgesloten voor Dodenher­den­king, dit jaar zo’n honderd genodigden welkom

17:43 De omgeving van de Dam in Amsterdam is sinds 17.00 uur afgesloten voor de Dodenherdenking. Het gebied is afgezet met hekken. Vanwege de coronamaatregelen kan er dit jaar opnieuw niet veel publiek bij de plechtigheid zijn. Ook op andere plekken in het land zijn grote bijeenkomsten nog altijd niet mogelijk.