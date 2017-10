Bewakingscamera vaak waardeloos

Na een overval of diefstal krijgt de politie te vaak onbruikbare camerabeelden van winkeliers en ondernemers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat vandaag openbaar wordt gemaakt. Een steekproef onder 200 winkeliers toont aan dat bijna de helft van hen camerabeelden maakt waarop mensen niet te herkennen zijn. ,,Alleen criminelen zijn gebaat bij schimmige beelden’’, zegt Frans Pommer, landelijk coördinerend officier van justitie ‘High Impact Crime’ bij het Openbaar Ministerie. ,,Om een zaak rond te krijgen, hebben wij weinig aan dit soort opnames. Daders kunnen dan wegkomen met hun vergrijp, terwijl je met scherp camerabeeld juist het plaatje van een overval compleet kunt krijgen en je meer kans hebt de dader te pakken.’’ Drie op de tien winkels heeft helemaal geen beveiligingscamera’s. Bij andere winkels is het systeem soms gedateerd. ,,Het komt voor dat beelden worden opgeslagen op een VHS-recorder, met ouderwetse videobanden’’, zegt Jos van der Stap, landelijk overvalcoördinator van de politie. ,,De kwaliteit is slecht.’’

Zwarte vlekken

Camera’s zijn bovendien vaak beroerd opgehangen, stelt Van der Stap. ,,Ze hangen bijvoorbeeld te hoog, zodat je een overvaller niet in het gezicht kunt kijken. Of de belichting is niet in orde, waardoor mensen bij tegenlicht veranderen in zwarte vlekken. Ook zijn veel camera’s onvoldoende scherpgesteld.’’



Volgens Van der Stap doen criminelen hun voordeel met gebrekkige camerasystemen. ,,Professionele overvallers bereiden zich goed voor. Daarbij kijken ze ook naar de mate van camerabewaking. Waar hangen de camera’s? Hoe zijn ze gepositioneerd?”



Bij een dubbele overval op een filiaal van Domino’s Pizza in Rotterdam, afgelopen april, viel bijvoorbeeld de kwaliteit van camerabeelden tegen. De pizzeria werd tijdens de overval nóg een keer overvallen. Omdat de beelden – die werden getoond bij Opsporing Verzocht – niet scherp waren, lopen de daders nog altijd vrij rond. Politie en Openbaar Ministerie adviseren winkeliers daarom dringend om te investeren in betere camerasystemen.