Bewolking belemmert waarschijnlijk zicht op maansverduistering

De kans dat we in Nederland maandagochtend iets te zien krijgen van de totale maansverduistering is klein vanwege bewolking. Maar ook bij opklaringen zal het natuurverschijnsel amper te zien zijn, meldt Weerplaza.

De komende nacht neemt de bewolking toe. Vooral in het zuiden en westen is het maandagmorgen bewolkt. De wolken trekken pas in de loop van de dag weg naar het noorden. De meeste opklaringen worden verwacht in het oosten van het land. ‘De maansverduistering vindt plaats tussen 04.28 en 07.56 uur. Doordat de zon omstreeks 05.45 uur opkomt en de maan rond 05.47 ondergaat is er in Nederland sowieso weinig van te zien’ stelt weerman Raymond Klaassen.

Om 04.28 uur begint de maan volgens hem in de kernschaduw van de aarde te komen om zich tussen 05.29 en 06.55 uur volledig in die kernschaduw te bevinden. ‘Dit betekent dat alleen het begin van de totale maansverduistering (05.29-05.47 uur) zich in Nederland boven de horizon afspeelt maar dan is het al behoorlijk licht aan het worden. Echt goed waarneembaar zal het daarom niet zijn.’

Het best zichtbaar is volgens de meteoroloog de aanloop naar de totale verduistering. ‘Vanaf 03.30 uur schuift de maan in de zogenaamde bijschaduw. Een uur later beweegt de maan zich in de kernschaduw van de aarde. In die periode zien we de maan dus langzaam donkerder worden. Door de lage stand van de maan is een vrij uitzicht op de zuidwestelijke hemel een must.’

In de oostelijke helft van de VS en Canada en in Zuid Amerika is de eclips volgens Janssen wel zichtbaar, althans als er geen wolken zijn.

Volgende maansverduisteringen

De volgende totale maansverduistering die in Nederland in zijn geheel te zien zal zijn, laat nog wel even op zich wachten. ‘Pas op 20 december 2029 in de late avond kunnen we weer genieten van dit schouwspel als bewolking geen roet in het eten gooit’ weet de weerman.

Tot die tijd moeten we het volgens hem doen met een paar gedeeltelijke maansverduisteringen. ‘In de avond van 28 oktober 2023 bijvoorbeeld.’

Ook in 2019 was er een gedeeltelijke maansverduistering die mooie beelden opleverde: