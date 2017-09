Bewoners Bredase wijk jagen verdachte van steekpartij op

Bewoners van de Bredase wijk Tuinzigt hebben woensdagavond de verdachte van een steekpartij opgejaagd en afgetuigd. De politie heeft hem vervolgens ingerekend. De verdachte, eerder veroordeeld voor drie verkrachtingen, was pas enkele maanden weer op vrije voeten en had volgens bewoners ‘nooit mogen terugkeren in de wijk’.

,,Het is een wonder dat het zo lang heeft geduurd voordat hij gepakt werd. In Tuinzigt lossen we dat soort problemen zelf op”, zegt iemand uit de wijk. Al voor de steekpartij was de man bij de groep in beeld, schetst een bron: ,,Veel mensen hadden het er al over. Dat er een verkrachter in de wijk woont. Daar houden wij niet van. Zo iemand kunnen de mensen in de buurt niet gebruiken.”



De bewoners willen opkomen voor de buurt. ,,Breda is klein. Tuinzigt, het is een grote familie. Als er iets speelt dan horen we dat meteen. Dan zijn we er”, vertelt een van de bronnen.



,,We spelen niet voor eigen rechter, sociale controle gaat ook wat voor. Maar we willen duidelijk maken dat dit niet kan, dat het rechtssysteem faalt. De politie heeft een fout gemaakt hem in de oude wijk toe te laten”, vertelt een ander.

Worsteling

Volledig scherm Het trappenhuis waar het incident zou hebben plaatsgevonden. © Saminna van den Bulk Woensdagochtend. Aan de Merwedestraat belt de 25-jarige verdachte aan bij zijn overbuurvrouw. Of hij zijn handen mocht wassen, zou hij gevraagd hebben. De 31-jarige vrouw laat hem binnen. Als ze in de keuken staan, zou de man zich aan haar vergrepen hebben. De vrouw weet hem van zich af te weren, waarop hij een keukenmes pakt en haar in een worsteling steekt. Ze raakt lichtgewond, maar zit onder het bloed. Hij slaat op de vlucht.

Woensdagavond. Rond 20.00 uur signaleert een buurtbewoner de verdachte in de wijk. ,,De lijntjes zijn kort’’, zegt een bron binnen een groep. ,,Hij was gezien.’’ Het bericht deelde zich snel. Een man of twintig trok de wijk in. Met piepende banden reden ze door de wijk. Op zoek naar de verdachte die volgens hen ‘hier niet hoort’. ,,De politie was aan het zoeken hier, reden af en aan, terwijl hij gewoon in de Sparrenweg stond.”

Adrenaline

,,Ik ren door de straten’’, schetst een bron binnen de groep. ,,Weet je, wij hebben meer lef dan de politie. Wij praten met mensen in de buurt aan wie de politie voorbijgaat. Die kennen ons en wijzen ons in de goede richting. Op een gegeven moment zie ik iemand met een scooter. ‘Ik zit achter de verkrachter aan’, roep ik, en hij geeft me zo zijn scooter.’’



De verdachte rent door stegen, springt over schuttingen. De groep volgt en is een kwartier lang op jacht. De verdachte belandt in de tuin van een onbekende, aan de Pijnboomstraat. Daar trapt de groep een deur in, waarna ze oog in oog met hem staan.



Een van hen belt de politie. ,,Maar als jullie niet op tijd zijn, weet ik niet of jullie hem nog levend treffen.’’ Een andere bron wijst het toe aan adrenaline: ,,Iedereen wil wel een schop of een slag uitdelen. Dan moet je uitkijken: hij is voor de politie.”



De politie arriveert en treft de verdachte bloedend aan. Het filmpje dat hij ‘gepakt’ wordt circuleert al snel op Facebook. Dat geldt ook voor de geruchten. In de buurt zingt rond dat de verdachte ook achter de aanranding in het Van Sonsbeeckpark in Breda zit, vorige week.

Overmeesterd

Tuinzigt wordt volgens de groep te vaak negatief neergezet. ,,We hebben een probleem opgelost, maar dat lees je nergens in de krant. Wij hebben hem gepakt en nu strijkt de politie met de eer. Wij buurtbewoners hebben hem overmeesterd. En de politie liet de honden los op ons.”



,, Wij hebben hem gepakt, voor ons eigen bestwil, voor dat van de wijk en onze families. Ik hoorde namelijk ook nog dat ie een mes op zak had. Hij had niet langer moeten rondlopen. Buurtbewoners komen vandaag naar me toe. Zeggen dat we het goed hebben gedaan, een lintje verdienen. Hoeft voor mij niet, het gaat mij erom dat iedereen veilig is.”



De moeder van de verdachte zegt geen contact te hebben met haar zoon. Ze beweert dat de groep hem in de val zou hebben gelokt.

Ernstige zaken

De politie wil vanwege privacyredenen ‘bevestigen, noch ontkennen’ dat de verdachte in de zaak de 25-jarige J.B. is. ,,Hij is een bekende van ons”, zegt Eric Passchier, woordvoerder van de politie. ,,Hij wordt nu verdacht van poging tot moord of poging tot doodslag.”



Of er een link is met de zedenzaak in het Van Sonsbeeckpark, daar durft de woordvoerder nog geen uitspraken over te doen. ,,Het zijn allebei ernstige zaken. De rechercheurs hebben contact met elkaar over de zaken.” Maar de zaken mogen nog niet met elkaar in verband worden gebracht.



De buurt wist de verdachte als eerst te grijpen. Passchier vindt het op zich een goede zaak dat de buurt op zoek ging: ,,Maar dat het uit de hand loopt, dat is niet goed. De emoties liepen hoog op”, zegt hij, doelend op de politiehonden die er aan te pas kwamen. ,,De eerste prioriteit is nu de verdachte. Als die met signalen komt dat het gedrag naar hem niet goed is geweest”, zegt de woordvoerder over de buurt die hem greep, ,,dan sluiten wij onze ogen niet.”