Bewoners ondergelopen B&B Heerlen geschokt: ‘We kunnen helemaal niks meer’

video's Opnieuw snelweg in Limburg dicht vanwege waterover­last: ‘We hebben geen indicatie hoe lang dit aanhoudt’

14:30 In verband met zware neerslag is de A79 in Limburg opnieuw dicht. Tussen Hulsberg en Heerlen is geen verkeer mogelijk vanwege water op de weg, meldt Rijkswaterstaat. Dinsdag werd de snelweg ook afgesloten en elders in de provincie was er sprake van grote hoeveelheden wateroverlast.