Bewoonster treft slang in douchebak: ‘Ik stond te trillen op mijn benen’

Een ontsnapte korenslang heeft deze week in een Amsterdamse benedenwoning korte tijd voor paniek gezorgd door in de badkamer op te duiken. De dierenambulance ontzette de bewoners én de slang.

Ze stond, zo zegt ze, te trillen op haar benen. In de haast op tijd op haar werk te komen, dacht ze het eerst verkeerd te hebben gezien. Of was de slang die daar in de douchebak lag anders wellicht nep? Nee, bij een tweede grondige blik bleek het dier te bewegen. Sterker: als Solveigh van Rozendaal (26) goed luisterde kon ze het reptiel ook horen sissen. Het serpent kronkelde ook nog eens vervaarlijk haar richting op.

Van Rozendaal kwam direct in actie: ze sloot de badkamer van haar Amsterdamse benedenwoning hermetisch af. Eenmaal zeker van de insluiting van het serpent belde ze haar huisgenote: had die misschien een slang mee in huis genomen? Na haar ontkenning vertrok Solveigh naar haar werk met de belofte van haar huisgenote dat die met de dierenambulance zou terugkeren.

Sissend geluid in de nacht

Dat gebeurde inderdaad, maar de slang bleek na een koortsachtige speurtocht tussen doucheputje, stortbak en closetrolhouder onvindbaar. ,,Toen moesten we dus slapen in een huis waar misschien nog steeds een korenslang rondkroop’’, vat Solveigh de situatie samen. ,,Vooral mijn huisgenote heeft die nacht wakker gelegen, gespitst op elk sissend geluid naast haar.’’

Uiteindelijk ontving Solveigh een dag later het bevrijdende bericht van de teruggekeerde Dierenambulance: het avontuurlijke reptiel bleek te zijn aangetroffen in de achtertuin. ,,Zo is hij waarschijnlijk ook binnengekomen. Door het kattenluikje. De dierenambulancemedewerkers vermoeden dat het een huisdier is. Ontsnapt of op straat gezet door zijn eigenaar.’’

De dierenambulance, die stelt dat de kans dat reptielen huizen binnentrekken bij hoge temperaturen iets groter is dan normaal, heeft het dier ondergebracht in een opvangtehuis in Zwanenburg. Solveigh en haar huisgenoot hebben besloten het kattenluikje af te sluiten.