Bezoek aan vriendin in Venezuela eindigde in de cel: hoe Ronald dankzij militaire ervaring wist te overleven

Hoe een tijdelijk verblijf in Nederland al zeventig jaar duurt: het doet de Molukse gemeen­schap nog altijd pijn

21 maart VUGHT - Zeventig jaar ‘gedwongen’ verblijf in Nederland. De teleurstelling, woede en het trauma onder Molukkers zijn nog altijd voelbaar op woonoord Lunetten in Vught. Het is dé plek waar de KNIL-traditie in ere wordt gehouden. ,,Uit diep respect voor onze voorouders.”