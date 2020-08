Bianca uit Hengelo door een VW Lupo geschept; bestuurder rijdt door

„Een grijze VW Lupo. Ik weet het merk, kleur en type zeker. Dat kon ik nog zien voor ik ‘wegviel’.” Of de bestuurder alleen was heeft ze niet gezien. Een kenteken ook niet. Ze hoopt op tips. „Misschien hebben mensen die auto ook gezien. En de schade aan de auto moet wel opvallen. Het ging zo hard. Mijn fiets was een heel stuk weggeslingerd en lag later een heel stuk verderop.”



Haar zus Melanie: „Ik hoop ook dat autogarages dit lezen, en dat ze bij de politie aan de bel trekken als zo’n auto aangeboden krijgen voor reparatie. Bianca had ook wel dood kunnen zijn.” Ze plaatst verontwaardigd een foto van haar gewonde zus op Facebook.



Het gebeurde rond middernacht. Bianca was vrijdagavond bij vrienden op bezoek geweest. Ze fietste vervolgens over de F35 terug naar huis. Op de kruising met de Kettingbrugweg die ze moest oversteken werd ze aangereden. „Hij reed flink hard. Ik zag de lampen wel aankomen, maar voor dat ik wist wat er gebeurde en nog kon stoppen was de auto er al. Het was echt een klap.” De elektrische fiets is helemaal krom.