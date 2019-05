Bibberen tijdens 4 en 5 mei en zelfs kans op natte sneeuw

Zonnig en warm gaat het komend herdenkings- en bevrijdingsweekend niet worden. Op 4 en 5 mei wordt het met moeite rond de 10 graden. In Limburg is er zelfs kans op natte sneeuw. Tussen de buien door zijn er wel opklaringen.

Op veel plekken in Nederland worden zaterdag bij speciale gedenkmonumenten oorlogsslachtoffers herdacht. In bijna alle gevallen gebeurt dit buiten. Het is aan te raden warme kleding aan te trekken en voor de zekerheid een paraplu mee te nemen. Zaterdag wordt het op veel plaatsen namelijk een flink wisselvallige dag. ,,Er trekken meerdere buien over ons land en in de vroege ochtend is in Zuid-Limburg zelfs een vlok natte sneeuw niet uitgesloten”, melden meteorologen van Weerplaza.

Tussen de buien door is af en toe wel ruimte voor de zon, maar met maximumtemperaturen van rond de 10 graden is het niet warm te noemen. Als de temperatuur zaterdag onder 10.4 graden blijft steken in De Bilt, dan is het de koudste 4 mei sinds 1895. Toen werd het 8.7 graden in De Bilt.

Quote Weet je op het goede moment een plekje te vinden uit de wind en in de zon, dan kan het toch even aangenaam aanvoelen Wilfred Janssen, Weerplaza

Twee minuten stilte

Tijdens dodenherdenking zelf, wanneer iedereen om 20.00 uur twee minuten stil is, zijn de buien als het goed is afgenomen. ,,In elk geval stellen ze dan niet veel meer voor. Wel waait er een koude noorden- tot noordwestenwind. Bij een temperatuur van ongeveer 7 graden voelt het dankzij de koude wind waarschijnlijk aan als 3 of 4 graden.”

Zondag vieren we Bevrijdingsdag en ook dan laat de zon zich helaas weinig zien. ,,Normaal gesproken is het in deze periode rond de 16 graden, maar er zullen regio’s zijn waar de temperatuur niet boven 10 graden gaat uitkomen. Blijft de temperatuur in De Bilt onder 10.1 graden, dan hebben we de koudste Bevrijdingsdag sinds 1991 te pakken”, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza.

,,Er trekken zondag wolkenvelden over ons land en verspreid vallen er buien. Tijdens deze buien daalt het kwik soms tot beneden de 5 graden en is er kans op korrelhagel. Tussen de buien door is er wel wat ruimte voor de zon.”