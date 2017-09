Bij Appie's Allerhande is het nu al kerst

Op het aanrecht dampt een vrolijke schaal oliebollen met poedersuiker. Haricots verts liggen zij aan zij in hun onvermijdelijke spekwikkel, die bij wordt gebruind met een brander voor de foto. In de oven sputteren twee joekels van kalkoenen. Daarnaast: een schaal met broodjes kaas voor kokers en proevers van wie de overprikkelde smaakpapillen schreeuwen om een gewone lunch. Want vijf keer zo'n kerstvogel eten direct na de ochtendcappuccino is best wel heftig, zegt culinair redacteur Judith Claas. Zij voert de regie over de honderd blauwe Appie-vouwkratten die de ingrediënten bevatten om de recepten van het feestnummer in elkaar te draaien.

Traditioneel

De testploeg maakt en proeft elk gerecht tenminste drie keer - sommige wel zes - voordat het recept in het blad en op de site terechtkomt. Zoals aardappelgratin dit keer in combinatie met peterseliewortel, een van de vergeten groenten die plots weer hip is. En zelfs de degelijke klassieker haricots verts/spek wordt voor de zoveelste keer in elkaar gesleuteld. Claas: ,,Laten we de puntjes er dit jaar aan? Of snijden we ze eraf? Hoe rangschikken we ze zodat ze er het beste uitzien? Wat is de juiste kooktijd? Jaren terug wilden mensen ze zo zacht mogelijk, nu gaan we meer voor een bite. Je kunt dus niet terugvallen op een oud recept."

,,Ook willen we zeker weten dat de richtlijnen die we presenteren begrijpelijk zijn en precies kloppen qua bereidingstijd en volgorde. Daarom kookt iemand van ons team eerst en daarna gaat een gewone klant aan de slag om te kijken of hij of zij hetzelfde resultaat boekt. Dit doen we om straks ongewenste verrassingen en kerststress te voorkomen.''

Want hoogspanning of ruzie in de keuken terwijl de gasten aan tafel wachten, is de grote nachtmerrie van de feestdagen, weet Anema. ,,Daarom moet elk recept voor iedereen te behappen zijn. Een paar jaar terug waren we te high brow. Kwamen we aan met quinoa-salades en andere superfoods. Te hoogdrempelig en bewerkelijk, we waren doorgeschoten. Nu kiezen we voor simpeler, de balans moet goed zijn. Liever een goede kalkoen dan allerlei toeters en bellen. Varkensvlees maakt een comeback in de vorm van buikspek en porchetta. Een mooi stuk rundvlees en kip op chique uit de oven. Maar er is ook een grote rol weggelegd voor groenten, omdat mensen minder vlees willen eten.'' Claas: ,,En we komen met tips en tricks om de bereiding makkelijker te maken. Zoals de snelle versie voor de oud-en-nieuwoliebol met beslag van zelfrijzend bakmeel en karnemelk. Dan hoef je niet te wachten, maar kun je direct beginnen met frituren.''