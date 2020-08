Bij Aruba gecrashte legerhelikopter in twee delen teruggevonden op bodem zee

De vondst is zojuist via een persbericht bekendgemaakt. Volgens Defensie bracht een publiek-privaat samenwerkingsverband, de Maritime Capacity Alliance, de positie van het toestel in kaart. Nu wordt uitgezocht of de resten te bergen zijn.

Geknapte ballonnen

Na de crash zonk de helikopter . De NH90 lag op zijn kop in het water en werd lange tijd drijvende gehouden door vier grote plastic ballonnen die automatisch opengaan als het toestel water raakt. Er werd alles aan gedaan om het toestel te bergen, maar dat was moeilijk door de harde wind en ruwe zee. Nadat twee van de vier zogenoemde drijflichamen waren geknapt, zonk het zware toestel.

Het is belangrijk voor het onderzoek naar de oorzaak van de crash om over het toestel te kunnen beschikken. Een aantal dagen geleden meldde de Inspectie Veiligheid Defensie dat het onwaarschijnlijk is dat het ongeval is veroorzaakt door een technische of mechanische storing aan de helikopter. In het eerste onderzoek werd onder meer de geborgen recorder van het toestel geanalyseerd.