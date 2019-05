Bij doodgeschoten Ronald (53) op Curaçao was onlangs al ingebroken

Haar man, een van de vier broers van het slachtoffer, vernam het nieuws over de tragische dood van Ronald gisteren via diens ex-vriendin. ,,Zij woont afwisselend in Nederland en Curaçao. Haar (volwassen) kinderen hadden Ronalds lichaam geïdentificeerd’’, verzucht de schoonzus. De nabestaanden weten evenveel over het drama als de lokale media, vervolgt de vrouw. ,,Ons is verteld dat Ronald vermoedelijk om het leven kwam bij een gewapende overval bij zijn Chinese buurman. Vier gewapende en gemaskerde mannen drongen diens woning binnen tegen het ochtendgloren. Er zou een gevecht zijn ontstaan waarbij iemand gewond raakte. Daarna forceerden de overvallers de deur van de ernaast gelegen woning van Ronald. Hij werd wakker van het lawaai, ging kijken en werd doodgeschoten’’, zegt de vrouw terugblikkend.

Puinhoop

Haar zwager en de Chinese buurman deelden volgens haar een oprit. ,,Ze woonden in afzonderlijke huisjes. De Chinees aan de rechterkant van de oprit, Ronald links. In zijn woning was op donderdag 25 april al ingebroken, zo vertelde hij me vijf dagen later via WhatsApp. De inbraak vond overdag plaats. Of de inbreker(-s) iets meenam(-en)? Geen idee. Ronald zei alleen dat hij bij thuiskomst een grote puinhoop aantrof.’’



Molenaars runde op het Caribische eiland Lili Gardens, een bedrijf gespecialiseerd in tuinaanleg en -onderhoud. Hij runde eerder een hoveniersbedrijf in Beverwijk, zegt zijn schoonzus. ,,Omdat hij beter weer wilde, verruilde hij Nederland twaalf jaar geleden voor Curaçao.’’