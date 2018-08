Bij familiedrama doodgeschoten Saskia uit Deventer was pas 2 jaar in New York

De 39-jarige Amerikaan James Shields was in een jarenlang conflict verwikkeld met zijn ex-vrouw Linda Olthof (47) over hun zoontje Jimmy. Olthof zou het kind vrijwel permanent in Nederland hebben willen laten wonen. Haar ex-man accepteerde dat niet. Tijdens een bezoek van Linda aan James, zodat hij zijn zoontje Jimmy kon zien, schoot James zijn ex en zijn zoontje dood. Ook bracht hij zijn huidige vrouw Saskia om het leven waarna hij zelfmoord pleegde.

Pubquiz

Saskia is net evenals Linda Olthof (die ooit acteerde in Goede Tijden Slechte Tijden) afkomstig uit Deventer. Althans, daar woonde ze jarenlang voordat ze naar New York verhuisde. Saskia werd geboren in Rheden, niet ver van Arnhem. Ze heeft zelf geen kinderen. Horecabaas Hans Huberts van café Persee uit Deventer kent Saskia persoonlijk. Saskia nam volgens hem jarenlang elke woensdagavond deel aan de populaire pubquiz van zijn café. Voor zover bekend kenden Saskia en Linda elkaar niet van vroeger.

Vanavond wordt er voor aanvang van de kwis in café Persee één minuut stilte in acht genomen. Huberts: ,,Ongeveer twee jaar geleden is Saskia naar New York vertrokken om met James een leven op te bouwen. Hoe ze elkaar hebben ontmoet, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of ze James via Linda kent. James zelf kwam hier ook wel in het café als hij in Deventer was. Hij was een grote man, ik geloof dat hij fysiotherapeut was. In Amerika was hij een dokter.’’