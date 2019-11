'Bijna 13 miljard crimineel geld elk jaar witgewassen in Nederland’

Duizenden meldingen over kinderpor­no blijven liggen

6:50 In Nederland blijven duizenden meldingen over downloaders van kinderporno liggen. De politie verzuipt in het aantal signaleringen van online kinderporno. Dat blijkt uit een onderzoek van Bureau Beke in Arnhem, in opdracht van de Politie en Wetenschap, dat vandaag verschijnt.