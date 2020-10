Bijna 44.000 positieve tests in week tijd, merendeel regio's krijgt status ‘ernstig’

Nog geen verbetering

In 22 van de 25 veiligheidsregio’s zijn in de afgelopen week meer dan 150 mensen per 100.000 inwoners positief getest (risiconiveau ‘ernstig’). De meeste besmettingen per aantal inwoners worden gevonden in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond.

De laatste datum waarvoor het RIVM een betrouwbaar reproductiegetal (R) kan geven, is 24 september. Toen lag de R volgens het RIVM op 1,27. Doel van de maatregelen van het kabinet was om de R terug te brengen naar 0,9. Of dat gelukt is, is dus nog onduidelijk. Bij een R onder de 1 neemt de verspreiding van het virus af, boven de 1 breidt het zich uit. Volgens het RIVM waren er op 1 oktober 127.000 besmettelijke personen in Nederland.