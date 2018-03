'Bijna 50 jaar in dienst bij PostNL en niet eens een hand'

Henk Bres afgemaakt in gesproken column: 'Hij is de puist in je gezicht'

6:16 NRC-columnist Marcel van Roosmalen maakte vandaag in het radioprogramma De Nieuws BV op radio 1 Henk Bres met de grond gelijk. Het viel hem niet goed dat de uitgesproken ras-Hagenees plaats mocht nemen in de Haagse gemeenteraad, en dat hij die functie vervolgens óók nog eens afsloeg. ,,Je krijg je wat je ziet: meer dan honderd kilo domheid in een joggingbroek'', tiert de columnist.