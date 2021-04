Bijna 54.000 positieve tests in week tijd, reproductiegetal weer boven de 1

Video Corona slaat dodelijker toe onder Hindoesta­nen: 'Genetisch gezien heel gevaarlij­ke doelgroep’

17 april Hindoestaanse Hagenaars overlijden gemiddeld twee keer vaker aan corona dan besmette mensen in andere groepen. Er is veel overgewicht en diabetes en dat maakt besmetting gevaarlijker. Getroffen families in Den Haag, de Hindoestaanse hoofdstad van het land, praten er liever niet over. ,,Er is schaamte.”